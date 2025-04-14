شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحدث أعراض الربو؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الربو هو مرض تنفسي مزمن يسبب التهاب وتضييق في الشعب الهوائية، وتابعت وزارة الصحة والسكان: "بعض الحالات تعاني من أعراض الربو المتقطع عند التعرض فقط لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح) والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميًا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للوقاية من الربو والتى تضمنت :

1. تجنب المثيرات:

- تجنب التعرض للمواد التي يمكن أن تثير الربو، مثل الغبار، والروائح القوية، والدخان، والمواد الكيميائية.

2. الحفاظ على بيئة نظيفة:

- حافظ على منزلك نظيفًا وخاليًا من الغبار والعفن.

- استخدم مرشحات هواء في منزلك لتحسين جودة الهواء.

3. تجنب التدخين:

- تجنب التدخين والتعرض للدخان الناتج عن السجائر.

4. تناول نظام غذائي صحي:

- تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- تجنب الأطعمة التي يمكن أن تثير الربو، مثل الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية.

5. ممارسة الرياضة بانتظام:

- ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين صحة الرئتين وتقليل أعراض الربو.

- تجنب ممارسة الرياضة في الأجواء الباردة أو الجافة.

6. الحفاظ على وزن صحي:

- الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الربو.

7. استخدام الأدوية بشكل صحيح:

- إذا كنت تعاني من الربو، تأكد من استخدام أدويتك بشكل صحيح واتباع خطة العلاج التي وضعها الطبيب.

8. الفحص الطبي الدوري:

- قم بزيارة الطبيب بانتظام لمراقبة حالتك الصحية وضبط خطة العلاج إذا لزم الأمر.

9. تجنب الحساسية:

- إذا كنت تعاني من حساسية، تجنب التعرض للمواد التي تسبب الحساسية.

10. الحفاظ على النظافة الشخصية:

- حافظ على نظافتك الشخصية واغسل يديك بانتظام لتجنب الإصابة بالعدوى.