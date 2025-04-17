شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا ستبذل كل ما بوسعها من أجل عودة بقية المحتجزين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين أن روسيا ستبذل كل ما بوسعها من أجل عودة بقية المحتجزين من غزة.

وأضاف فى خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الاخبارية إن إطلاق سراح المحتجزين الروس ومن ضمنهم ألكسندر تروفانوف من غزة حصل نتيجة علاقات طويلة الأمد بين روسيا والشعب الفلسطيني.

لافتا إلى ان المرحلة التالية من عملية إطلاق حماس سراح محتجزين جدد بما فيهم مواطن دونباس مكسيم خاركين ليست في الأفق بعد.