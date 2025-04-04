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حرس الحدود كامل العديد قبل مواجهة الزمالك فى الدورى

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حرس الحدود كامل العديد قبل مواجهة الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - اطمـأن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود على جاهزية جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل خوض مواجهة الزمالك المقبلة.

ويواجه فريق حرس الحدود نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 13 أبريل الجارى، حيث تقام المباراة على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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