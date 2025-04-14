شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف عن اجتماعًا رفيع المستوى تم بحضور هذه القيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي فتحي بن لزرق ان وزارة التربية والتعليم شهدت اجتماعًارفيع المستوى، بحضور غالبية قيادات الوزارة، وذلك عقب غياب طويل.



وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

قبل ثلاثة أيام، شهدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا رفيع المستوى، بحضور غالبية قيادات الوزارة، وذلك عقب غياب طويل.

وأي عاقل قد يظن أن هدف الاجتماع كان مناقشة إضراب المدارس الحكومية، الذي يدخل شهره السادس… لكن للأسف، لا.



وتابع بالقول:

قد يظن البعض أنه كان مخصصًا لمناقشة مطالب المعلمين المضربين، وللأسف الشديد، أيضًا لا.

الاجتماع كان بهدف تقاسم حصص الإشراف في اللجان التي ستبتعثها الوزارة للإشراف على الامتحانات في المدارس اليمنية في الخارج.



تخيلوا إلى أين وصل العبث!

مضيفاً في منشوره قائلاً:

عشرات الآلاف من الطلاب يقبعون في منازلهم دون تعليم، ولم يُحرّك ذلك ساكنًا لدى الوزارة.

والأغرب أن الوزارة تستعد لإجراء امتحانات لطلاب هذه المدارس، رغم أنهم لم يدرسوا سوى شهرين تقريبًا!



واختتم بالقول:

نحن نعيش مرحلة سقوط مدوٍ، امتد أثره إلى التعليم، وفي أي أمة إذا ضاع التعليم… ضاع البلد.

فتحي بن لزرق

