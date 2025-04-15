شكرا لقرائتكم خبر عن بطلب إماراتي ...الشرعية تتهيأ للهجوم على الحوثيين.. القصف الأمريكي يمهّد والمعركة البرية على الطاولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل التصعيد العسكري الأمريكي ضد الحوثيين، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن فصائل يمنية موالية للحكومة الشرعية تستعد لشن هجوم بري على معاقل الحوثيين، مستفيدة من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت بنى اتصالات وقدرات عسكرية للجماعة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الفصائل تتلقى حاليًا استشارات عسكرية من متعاقدين أمريكيين، في خطوة تعكس تصاعد التحضيرات لعمل عسكري واسع النطاق قد يغيّر موازين القوى على الأرض.

وبحسب مصادر أمريكية ويمنية تحدثت للصحيفة، فقد تقدمت دولة الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة بمقترح رسمي للإدارة الأمريكية بشأن دعم هجوم بري على مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما لاقى انفتاحًا من الجانب الأمريكي، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة استهداف مواقع حوثية حيوية، ضمن مسعى لإضعاف الجماعة التي تواصل تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.