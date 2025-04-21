شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يرد على الأمريكي بقصف مدفعي وصاروخي يستهدف قرية الدنين في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية القرى السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة بقصف مدفعي وصاروخي.

وأفادت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قصفت قرية الدنين الواقعة غرب مديرية حيس بقذائف الهاوزر و الكاتيوشا، مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين والأطفال.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها الإجرامية بقصف واستهداف القرى السكنية في مديريات محافظة الحديدة ، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.