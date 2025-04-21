السعودية | رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بالرياض اليوم، مع معالي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في جمهورية باكستان الإسلامية سردار أياز صادق، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية والوفد المرافق له، منوهًا بالعلاقات والروابط التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيزها من خلال عقد اللقاءات المشتركة الفاعلة بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وآمال الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الوطنية بما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة منذ وصولهم إلى المملكة، منوهًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية باكستان الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالدور الرائد والتاريخي المتواصل الذي تقوده المملكة لترسيخ التضامن في العالم الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام في كافة المجالات، وبحث أوجه التنسيق الثنائي بين الجانبين والتعاون على مختلف الصعد، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية.

حضر جلسة المباحثات الرسمية معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، كما حضر جلسة المباحثات عضو مجلس الشورى الدكتور علي الشهراني العضو المرافق لمعالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، وعضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتور عادل ميرداد نائب رئيس اللجنة، والدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور حسن الحازمي، والمهندس سالم الشهراني، والدكتورة عائشة زكري، والدكتور عثمان حكمي، والدكتور محمد مباركي، والدكتورة معيضه الغامدي، والمهندس مهدي الدوسري، فيما حضرها من الوفد المرافق لمعالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية سيد نويد، وبير سيد فضل، و طاهر إقبال، وحاجي جمال، وشهيدة بقيم، ورانا انصر، وأمجد على خان، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.



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