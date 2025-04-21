انت الان تتابع خبر العراق والكويت يؤكدان على "التشاور" والدفع نحو شراكة بنّاءة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لـ الخليج 365، أنه "كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي، وزير الخارجية الكويتي الشيخ عبدالله علي اليحيا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية".وأكد حسين، ونظيره الكويتي، وفق البيان، "متانة العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، والرغبة في توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وأكّد الجانبان أيضاً، "أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، والدفع نحو شراكة بنّاءة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

