السعودية | “هيئة النقل” تعلن فتح باب الترشح لبرنامج Nextwave التدريبي للطلاب البحريين بالتعاون مع “البحري” و”IMO”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب الترشيح للطلاب البحريين من الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموًا للمشاركة في برنامج “Nextwave” الأول من نوعه للتدريب البحري للعام 2025-2026، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للنقل البحري، والمنظمة البحرية الدولي IMO.

ويهدف البرنامج إلى تمكين 20 طالبًا وطالبة في القطاع البحري بالحصول على تدريب عملي لمدة ستة أشهر على متن سفن سعودية تابعة لشركة “البحري”، حيث يُمكِنهم من الحصول على شهادات مهنية مدعومة بكامل من هيئة النقل، وشركة “البحري”، حيث يشمل تغطية جميع التكاليف من إقامة، ومكافآت شهرية، وتذاكر سفر، وتأشيرات، وبدلات يومية، ويُمكن البرنامج الدول المشاركة على ترشيح طالبٍ وطالبة لضمان شمولية أكبر في قطاع النقل البحري، وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ويعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو معالجة التحديات التي تواجه الطلاب البحريين من الدول الأقل نموًا، كصعوبة الحصول على فرص التدريب وارتفاع التكاليف، حيث يعمل البرنامج على تقديم حلول عملية تشمل الرعاية المالية والتدريب الميداني.

ويسهم المشروع في بناء نموذج مستدام يتيح فرص التدريب البحري حول العالم، ويعزز من التعاون الدولي في تطوير الكفاءات البحرية، انطلاقًا من التزام المملكة بدعم وتنمية القدرات البشرية في قطاع النقل البحري على المستوى العالمي.

وتُعد شركة “البحري” شريكًا رئيسًا في هذا المشروع من خلال ما تملكه من أسطول حديث، وخبرة طويلة في دعم الكفاءات البحرية، مما يوفّر بيئة تدريبية عالية الجودة تسهم في إعداد وتأهيل الجيل القادم من البحارة.

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