انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان العربي: بغداد أجمل مما يظهر في الإعلام المضلل والسلبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اليماحي في بيان ورد للسومرية نيوز، " تشرفت باللقاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالعاصمة العراقية بغداد، حيث أشدنا بمواقف العراق الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين".

وأضاف أن "الصورة الان في بغداد على أرض تختلف تماماً عمّا تعرضه بعض وسائل الإعلام من صور مضللة وسلبية تناقض حقيقة ما تشهده البلاد من أمن واستقرار وازدهار".

ونقل رئيس البرلمان العربي عن السوداني تأكيده أن "القمة العربية القادمة في بغداد ستكون نتائجها مهمة جدا للعالم العربي، خاصة في مواجهة التحديات الراهنة".