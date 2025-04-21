شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحوثي تندحر من مواقع شمال الضالع بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم، بأن ميليشيات الحوثي نفذت انسحابًا مفاجئًا لقواتها من عدد من المواقع العسكرية في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، وسط تكهنات بوجود تحركات لإعادة توزيع وانتشار القوات.

ووفقًا للمصادر، فإن القوات الحوثية التي كانت تتمركز في منطقتي سقوف وجبل فحلان، المطلتين على منطقة مقيلان، انسحبت بشكل كامل مع كافة معداتها وعتادها العسكري، بعد أكثر من عامين من التمركز وحفر الخنادق والأنفاق في تلك المواقع.

وأكدت المصادر أن الانسحاب تم بقيادة القيادي الحوثي "أبو شايف البيضاني"، فيما تشير المعلومات إلى أن القوات اتجهت نحو مدينة الصالح في منطقة الحوبان، حيث مقر ما يُعرف بـ"المنطقة العسكرية الرابعة" التابعة للحوثيين.

ومن المتوقع أن يتولى القيادي "عبدالكريم عبدالله ناجي الكربي"، المكنى بـ"أبو بدر الكربي"، مسؤولية استلام المواقع المنسحب منها، مع تحركات لاستبدال العناصر المنسحبة بقوة جديدة.

المصادر أوضحت أن اللواء المنسحب يتكون من عناصر ينتمون إلى محافظات صعدة وعمران وذمار، وهي مناطق تشكل العمق البشري الرئيسي لمقاتلي الميليشيات الحوثية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف مواقع حوثية في عدة محافظات، ما يثير تساؤلات حول الاستراتيجية القادمة للميليشيات في جبهات تعز، واحتمالية نشوب مواجهات قريبة في جبهات الساحل الغربي.