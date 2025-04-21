شكرا لبحثكم عن خبر عصام عبده علي يتابع قضية انتشار الحميات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥

التقى الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد مثنى البيشي، مدير عام مكتب الصحة والسكان في العاصمة عدن.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضوره الأستاذ نصر هرهره، مقرر الجمعية مناقشة الوضع الصحي العام في العاصمة، والجهود التي يبذلها مكتب الصحة لتحسين مستوى الخدمات، لا سيما في ظل انتشار الحميات الموسمية الناتجة عن تجمعات المياه الراكدة التي أصبحت تمثل بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

كما ناقش اللقاء، أبرز التحديات التي تعترض سير عمل مكتب الصحة، وتم وضع حلول عاجلة تُسهم في تحسين الأداء وتجاوز العقبات الراهنة.

وأشاد الأستاذ عصام، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب الصحة وطاقمه، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والتحديات المستمرة، مؤكداً أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تضع الملف الصحي في مقدمة أولوياتها، لما له من دور أساسي في حماية المجتمع وضمان استقراره.

ودعا جميع المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الجهات الصحية، والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشدداً على أهمية التكاتف المجتمعي في مواجهة أي طارئ صحي بروح المسؤولية والتعاون وخاصة في عملية الاصحاح البيئي.

ومن جانبه أوضح الدكتور البيشي، أن الحميات الموجودة هي في إطار الوضع الطبيعي الموسمي، وأن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفشي الحميات بشكل مخيف، لا تستند إلى وقائع ميدانية، بل تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين أوساط المواطنين.