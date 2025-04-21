شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. انشطار اهم ارث بيئي وثقافي بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص / طارق عبده سلام

تفاجى اهالي وسكان منطقة السمسرة بمديرية الشمايتين بتعز صباح اليوم من انشطرت شجرة "الغريب" المعمرة إلى نصفين بشكل مفاجئ .

اصبحت الشجرة التي تمثل ارث بيئي وثقافي مهدده بالزوال بعد ان مثلت مزارا سياحيا للكثير .

وبحسب الصور وبعض المعلومات من رئيس اللجنة المجتمعية بالمنطقة عادل فارع مهيوب الدبعي انه هناك عدة اسباب ادت الى انشطار الشجره اهمها ظهور على اغصان الشجرة حشرة الارضة " النمل الابيض قبل عده سنوات وتسبب مع مرور الزمن بتاكل ساقها من الداخل وصنع تجويف بالاضافة الى وجود شق وحفرة عميقة اسفل الجذع .

موضحا انه عند وصولة صباح اليوم الى الشجر وجد قطرات من الماء تتساقط من على الجذع واصبح جذعها هش.

مشيرا الى ان جذع الشجرة يتكون من اللياف ومع هطول الامطار الاسبوع الماضي ارتوت الشجرة ما ادى الى ثقل الجذوع التي امتدت بشكل عرضي وامتلئت بالمياه فتسبب بانشقاق الشجرة ..

وأفادت مصادر محلية أن محافظ تعز نبيل شمسان كلّف لجنة بالنزول لمعرفة أسباب انشطار شجرة الغريب، وللحفاظ على ما تبقى منها.

تعد شجرة الغريب اعجوبة حقيقية حيث وصفها الشاعر السوري سليمان العيسى بانها "حارسة الدهر ". كما ورد ذكرها لاول مرة قبل 1200 سنة في كتاب "صفة جزيرة العرب" للمورخ والجغرافي اليمني الحسن الهمداني ، وقال عنها انها شجرة الكلهمةوهي شجرة معمرة وضخمة يستظل تحتها 100 رجل دفعه واحدة..

وتعرف نوع الشجرة بشجرة الكولهمة وبحسب التصنيف العلمي اسمها "Adansonia digitata" وتعتبر الوحيدة من صنفها في اليمن اذا لا يوجد لها نظير في منطقة الجزيرة العربية وقارة اسيا على حداً سواء

وتداول ناشطون صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سقط جزء كبير من الشجرة العملاقة، التي تُقدر عمرها بأكثر من 1500 عام، مخلّفًا تجويفًا داخليًا واسعًا وحفرة عميقة في الأرض.

يبلغ ارتفاع الشجرة حوالي 16 مترًا، بقطر يصل إلى 8 أمتار، ومحيط يتجاوز 35 مترًا، ما يجعلها واحدة من أضخم الأشجار المعمرة في اليمن.

يعكس وجود هذه الشجرة مدى التنوع البيئي الذي تمتاز بها اليمن عن غيرها من البلدان، لكن هذا التنوع بات الآن مهددا خلال الحرب، جراء عدم الاهتمام والتغيرات المناخية.