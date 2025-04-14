شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": وفاة طفل في مستشفى الأهلي بغزة جراء "توقف العناية" والان نبدء بالتفاصيل

حالات حرجة

الدمام - شريف احمد - توفي طفل "بسبب توقف العناية" في المستشفى الأهلي في مدينة غزة بعد خروج المرفق عن الخدمة إثر تضرّره بشدة جراء ضربة إسرائيلية، وفق ما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في منشور على منصة إكس.وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس أن "مدير المستشفى أبلغ منظمة الصحة العالمية. توفي طفل بسبب توقف العناية. تم تدمير قسم الطوارئ والمختبر وأجهزة الأشعة السينية في قسم الطوارئ والصيدلية".والمستشفى الأهلي كان "الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة وفيه الجهاز الوحيد لتصوير الأشعة"، وفق المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش.وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه استهدف "مركز قيادة وسيطرة تابعًا لحماس" داخل المنشأة الصحية، ما نفته الحركة.لفت تيدروس إلى أن المستشفى اضطر إلى نقل 50 مريضصا إلى مستشفيات أخرى فيما تعذّر نقل 40 مريضًا حالتهم حرجة.وقال إن المستشفى لم يعد قادرا على استقبال مزيد من المرضى بانتظار إجراء الإصلاحات اللازمة.وذكّر تيدروس، على غرار ما يفعل في كل مرة تستهدف فيها بنى تحتية صحية في النزاع الدائر في غزة، بأن المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.وشدّد على "وجوب أن تتوقف الهجمات على الرعاية الصحية. نكرّر مجددا: يجب حماية المرضى وطواقم التمريض والمستشفيات. ولا بد من رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية. أوقفوا إطلاق النار".