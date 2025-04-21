شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين.. من سيقود الفاتيكان بعد وفاة البابا فرنسيس؟ والان نبدء بالتفاصيل

انتخاب بابا الفاتيكان

لويس أنطونيو تاغلي (الفلبين)

بييترو بارولين (إيطاليا)

بيتر توركسون (غانا)

بيتر إردو (المجر)

أنجيلو سكولا (إيطاليا)

الدمام - شريف احمد - بعد وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الاثنين، يستعد مجمع الكرادلة الآن للاجتماع في الفاتيكان في مجمع سيرسم مستقبل الكنيسة.لن يقتصر اختيارهم على تسمية القائد القادم لـ 1.37 مليار كاثوليكي، بل سيحدد مسار العقيدة والشفافية وتواصل الكنيسة مع رعيتها، وفقًا لصحيفة "نيوز ويك".يتبع انتخاب البابا تقاليد الفاتيكان، إذ يُصوّت مجمع الكرادلة، المؤلف من الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، في اقتراع سري داخل كنيسة سيستين.ويتطلب انتخاب بابا جديد أغلبية الثلثين، في حال عدم التوصل إلى توافق، تستمر جولات تصويت إضافية حتى يظهر مرشح يحظى بالدعم اللازم.وفي حال توقف الأمر على عدم التوصل إلى توافق في جولة التصويت، تُحرق بطاقات الاقتراع، ويُشير الدخان الأسود المتصاعد من مدخنة كنيسة سيستين إلى استمرار المجمع، وعندما يظهر الدخان الأبيض، يدل على اختيار بابا جديد.ومع تزايد التكهنات، برز عدد من الكرادلة رفيعي المستوى كأبرز المرشحين، ووفقًا لمراقبي الفاتيكان، فإن المرشحين التاليين هم الأكثر حظوظًا للفوز، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيوز ويك".يُعد الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي، البالغ من العمر 67 عامًا، المرشح الأوفر حظًا للفوز بنسبة 3:1، وهو مرشح قوي لمواصلة أجندة البابا فرنسيس التقدمية.بنسبة احتمالات 4:1، يُعد الكاردينال بييترو بارولين، البالغ من العمر 70 عامًا، أحد أكثر مسؤولي الفاتيكان خبرة.وبصفته وزير خارجية الفاتيكان منذ عام 2013، لعب دورًا محوريًا في الشؤون الدبلوماسية، بما في ذلك مفاوضات حساسة مع الصين وحكومات الشرق الأوسط.الكاردينال بيتر توركسون، البالغ من العمر 76 عامًا، شخصية معروفة في دوائر العدالة الاجتماعية بالكنيسة.وبصفته الرئيس السابق لدائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، كان توركسون صريحًا في قضايا مثل تغير المناخ والفقر والعدالة الاقتصادية.الكاردينال بيتر إردو، البالغ من العمر 72 عامًا، مرشحٌ محافظٌ بارز، وهو باحثٌ مرموقٌ في القانون الكنسي، مناصرٌ قويٌّ للتعاليم والعقائد الكاثوليكية التقليدية.يُعد الكاردينال أنجيلو سكولا، البالغ من العمر 82 عامًا، مرشحًا بابويًا بارزًا.وكان من بين المرشحين الأوفر حظًا في اجتماع عام 2013 الذي انتخب البابا فرنسيس.