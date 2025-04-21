شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثى: 12 قتيلا جراء قصف أمريكى وسط صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام حوثية مقتل 12 شخصا جراء قصف أمريكى وسط صنعاء فى اليمن.

وكانت أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، فى وقت سابق عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ 9 أثناءَ قيامِها بتنفيذ مهامَ عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وقالت في بيان تمتْ عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنعِ وتعدُّ هي الطائرةُ الثانيةُ التي نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ 24 ساعة والسادسةُ خلالَ شهرِ أبريلَ الجاري وبهذا يرتفعُ عددَ الطائراتِ التي تم إسقاطُها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إلى 21 طائرة".

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على أهدف في اليمن، تقول عنها إنها تابعة للحوثيين، فيما يقول الأخير إن الغارات تأتي لدعم إسرائيل.