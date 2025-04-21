شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق حتى ساعات الصباح الأولى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مكة المكرمة: الطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار الرعديةالرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: الطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.