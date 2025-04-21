شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق حتى ساعات الصباح الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن الأمطار الرعدية الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

مكة المكرمة: الطائف.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.