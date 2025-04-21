اخبار السعوديه

أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق حتى ساعات الصباح الأولى

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق حتى ساعات الصباح الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق حتى ساعات الصباح الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن الأمطار الرعدية

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: الطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا