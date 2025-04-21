شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: غارات أمريكية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت وسائل إعلام، وجود غارات أمريكية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران، ونقلت قناة العربية خبرا عاجلا يؤكد استمرار الغارات.

وبالأمس عاود الطيران الأمريكي، شن غارات جديدة، على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ساعات من غارات مكثفة استهدفت محافظة الحديدة غربي البلاد.

وشن الطيران الأمريكي، مساء السبت، 50 غارة ضد مواقع للحوثيين بصنعاء والحديدة وعمران، فيما نشر إعلام حوثي صورا جديدة للدمار في مبنى هيئة الشؤون البحرية في الحديدة.