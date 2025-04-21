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وسائل إعلام: غارات أمريكية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران

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وسائل إعلام: غارات أمريكية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران

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القاهرة - سامية سيد - زعمت وسائل إعلام، وجود غارات أمريكية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران، ونقلت قناة العربية خبرا عاجلا يؤكد استمرار الغارات.

 

وبالأمس عاود الطيران الأمريكي، شن غارات جديدة، على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ساعات من غارات مكثفة استهدفت محافظة الحديدة غربي البلاد.

 

وشن الطيران الأمريكي، مساء السبت، 50 غارة ضد مواقع للحوثيين بصنعاء والحديدة وعمران، فيما نشر إعلام حوثي صورا جديدة للدمار في مبنى هيئة الشؤون البحرية في الحديدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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