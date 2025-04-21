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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس

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واس - جدة  0 تبليغ

  • خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس 1/2
  • خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس 2/2

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس رئيس دولة الفاتيكان.
وتوفي البابا فرنسيس صباح الاثنين عن 88 عاما غداة إطلالته في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح بين آلاف المصلين، على ما أعلن الفاتيكان في بيان.

وفاة البابا فرنسيس

وذكر الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "أخوتي أخواتي الأعزاء، أعلن لكم بحزن عميق وفاة قدس الآب فرنسيس".
وأوضح: "هذا الصباح عند الساعة 07,35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب" بعدما "كرّس حياته كلها في خدمة الرب وكنيسته".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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