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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس رئيس دولة الفاتيكان.
وتوفي البابا فرنسيس صباح الاثنين عن 88 عاما غداة إطلالته في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح بين آلاف المصلين، على ما أعلن الفاتيكان في بيان.
وأوضح: "هذا الصباح عند الساعة 07,35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب" بعدما "كرّس حياته كلها في خدمة الرب وكنيسته".
وتوفي البابا فرنسيس صباح الاثنين عن 88 عاما غداة إطلالته في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح بين آلاف المصلين، على ما أعلن الفاتيكان في بيان.
وفاة البابا فرنسيسوذكر الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "أخوتي أخواتي الأعزاء، أعلن لكم بحزن عميق وفاة قدس الآب فرنسيس".
وأوضح: "هذا الصباح عند الساعة 07,35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب" بعدما "كرّس حياته كلها في خدمة الرب وكنيسته".