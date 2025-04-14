شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا تبحثان توسيع التعاون المشترك في قطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

قطاع التعدين السعودي

مؤتمر التعدين الدولي 2026

الدمام - شريف احمد - عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الوزارة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.ويأتي ذلك في إطار زيارته الحالية إلى المملكة، وناقشت الجلسة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن.وجاء ذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.وبحث اللقاء توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع التعدين، والتأكيد على أهمية قطاع المعادن في التحول الطاقي، وصناعة التقنية المتقدمة، والاقتصادات الحديثة المرتبطة بالطاقة النظيفة.هذا إلى جانب أهميتها في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها. وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والفرص الاستثمارية النوعية في البلدين.كما ناقشا الممكنات المقدمة لاستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعميق الشراكة التاريخية بينهما.ودعا الخريف، وزير الطاقة الأميركي، إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي ينعقد في الرياض العام المقبل.