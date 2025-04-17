شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: الدولار يتعرض لضغوط بسبب الحرب التجارية للرئيس ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر محللو شركة براون براذرز هاريمان من أن الدولار يتعرض لضغوط مرة أخرى، متأثرًا بالتصعيد في الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

انخفض الدولار يوم الأربعاء متأثرًا بالتطورات الأخيرة في الهجوم التجاري للبيت الأبيض، والتوقعات القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.

ونحو الساعة 19,30 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,14% مقابل اليورو إلى 1.1413 دولار، و1,28% مقابل الفرنك السويسري إلى 1.2302 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقارن العملة الأمريكية بسلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى ما دون مستوى 100 نقطة، ليخسر 0,90% إلى 99.32 نقطة.

ضغوط على الدولار

كما تأثر سعر الدولار الأمريكي بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي قال إن رسوم ترامب الجمركية تضع المؤسسة في موقف معقد يصعب هدفينا الاثنين.



ويسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الموازنة بين احتواء التضخم بحدود 2% بمعدل سنوي على المدى الطويل وتوفير الظروف المواتية للتوظيف الكامل.

وقال باول خلال حدث منظم في نادي الاقتصاد في شيكاغو، إن "الرسوم الجمركية ستؤدي من دون أدنى شك إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل" مع احتمال "استمرار الآثار التضخمية".