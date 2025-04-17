شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المعرض الدولي للتعليم بتوقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

المعرض الدولي للتعليم

التطورات العالمية

الدمام - شريف احمد - اختتم المعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025" الذي نظمته وزارة التعليم في الفترة 13- 16 أبريل الجاري بالرياض- أعماله اليوم؛ مسجلًا حضورًا يتجاوز أكثر من 20 ألف زائر محلي ودولي على مدى أربعة أيام، ما بين مسؤولين حكوميين، وقيادات تعليمية، ورجال أعمال، وأكاديميين ومهنيين ومتخصصين ومهتمين بمجال التعليم.وتنوعت الأجنحة المشاركة في المعرض؛ لتشمل 100 شركة من كبريات الشركات التقنية والمستثمرين في قطاع التعليم، وأكثر من 40 جامعة وكلية ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، قدمت أحدث ابتكاراتها للتعليم والتعلُّم، وأبرز برامجها الأكاديمية والتدريبية ومبادراتها العلمية، إضافةً إلى تقديمها مجموعة من ورش العمل المتخصصة، ومشاركتها في الجلسات النقاشية والحوارية.واشتمل البرنامج العلمي للمعرض الدولي للتعليم على حزمة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التفاعلية والتدريبية زاد عددها على 100 جلسة حوارية وورش عمل، بمشاركة 160 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في مجالات التعليم.وناقشت هذه الفعاليات العلمية العديد من المحاور وأبرزها: مستقبل التعليم الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج التعلُّم، إضافةً إلى علاقة المناهج الدراسية بالتوظيف ومتطلبات سوق العمل، واستعراض أبرز التجارب التعليمية الناجحة العالمية والمحلية.وأبرمت وزارة التعليم وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية المشاركة في "EDGEx 2025"ما يقارب 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجالات التعليم والتعلُّم والتدريب والتقنية بما يواكب التطورات العالمية.وكرم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان في ختام أعمال المعرض الجهات المشاركة والمنظمة والشركاء والرعاة؛ تقديرًا لدورهم في إنجاح هذا الحدث التعليمي العالمي، الذي يمثل منصة رائدة وشاملة لاستشراف مستقبل التعليم، وعرض الحلول التعليمية المبتكرة التي تسهم في تطويره من خلال التواصل مع المستثمرين والجامعات والمتخصصين في قطاع التعليم والتقنية، كما كرم الطلبة الفائزين بالجوائز والميداليات الدولية في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف.وتسعى وزارة التعليم من خلال إقامتها للمعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025" إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم داخل المملكة، وعلى الصعيد العالمي، من خلال ثلاث ركائز أساسية: استعراض الحلول والأفكار المبتكرة، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات التعليمية، والاحتفاء بإنجازات الطلبة والمعلمين والداعمين.