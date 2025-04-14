شكرا لقرائتكم خبر عن على غير العادة .. جماعة الحـ.وثي تكشف عن هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مليشيا الحوثي انها ستصدر بيان عسكري جديد عقب دقائق من إصدار بيان وأكد ناطق الحوثيين يحيى سريع في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏بيان آخر للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة.

هذا وأعلنت مليشيا الحوثي الليلة في بيان استهداف قاعدة "سودت ميخا" الصاروخية شرق اسدود ومطار "بن غوريون" في يافا واستهداف هدفاً حيوياً في عسقلان بفلسطين المحتلة - 13-04-2025م

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