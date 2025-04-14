شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر فى مصر يزور أحمد قندوسى للاطمئنان عليه بعد إجرائه العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد سفيان براح، سفير دولة الجزائر الشقيقة في مصر، على زيارة أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا، للاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعتهما، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري.

وتعرض قندوسي لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فاركو بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.

وتواجد السفير الجزائري بالمستشفى من أجل الاطمئنان على حالة أحمد القندوسي، ومؤازرته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فاركو،

ووجه "براح" الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وإدارة نادي سيراميكا، على توفير كل سبل الرعاية الطبية، على أعلى مستوى للنجم الجزائري الدولي.

وخرج أحمد قندوسى منذ قليل من غرفة العمليات بعد إجرائه جراحة ناجحة في إحدى مستشفيات المهندسين، بعدما أثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب فور وصوله المستشفى إلى معاناة أحمد القندوسى لإصابة بكسر في الساق.

وسقط أحمد قندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليه الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.