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الامارات | انهيار جسر في بكين ولا تقارير عن وقوع إصابات

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بكين ـ (أ ب) 0 تبليغ

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  • الامارات | انهيار جسر في بكين ولا تقارير عن وقوع إصابات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  انهار جسر في منطقة شونيي شمال شرق العاصمة الصينية بكين، حسبما أعلنت السلطات وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت اللجنة البلدية للنقل في بكين على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

وقالت اللجنة إن أجزاء من الجسر تضررت بعد اندلاع حريق، صباح اليوم، وتوقفت حركة المرور في كلا الاتجاهين، وتم إخماد الحريق في وقت لاحق.

وتحقق السلطات في أسبابه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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