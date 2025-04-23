ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع النفط بنسبة واحد بالمئة تقريبًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مواصلًا تحقيق مكاسب من اليوم السابق، مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 68.05 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.27 دولارًا للبرميل، بارتفاع 60 سنتًا أو 0.94 بالمئة.

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