كيف تؤثر ضربة الشمس على الجهاز الهضمي والكلى؟.. احذر درجات الحرارة المرتفعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتزايد مخاطر الإصابة بضربة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث تصبح هذه الحالة الصحية مهددة لحياة الأفراد في بعض الحالات إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، وضربة الشمس من الأزمات الصحية الطارئة التي تتطلب سرعة في التدخل والوعي بمخاطرها، وتعتبر الوقاية منها أفضل طرق العلاج، وفي السطور التالية نستعرض لك كيفية التعرف على أعراض ضربة الشمس، وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى خطوات علاجها.

كيف تحدث ضربة الشمس؟

تحدث ضربة الشمس عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، وتفشل آلية الجسم في تنظيم درجة حرارته، وفي العادة، يظل الجسم قادرًا على تبريد نفسه من خلال التعرق، لكن في حال التعرض المستمر للحرارة الشديدة، تتوقف هذه الآلية عن العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط.

ويقول الدكتور إسلام رشاد، استشاري الجهاز الهضمي والكلى، إن ضربة الشمس تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى مستويات غير طبيعية قد تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، ما يؤثر على وظائف الأعضاء الداخلية مثل الدماغ والكبد والكلى.

كيف تعرف أنك تعرضت لضربة شمس؟

تظهر أعراض ضربة الشمس بشكل مفاجئ وقد تكون شديدة في بعض الأحيان.

تشمل الأعراض المبكرة التي يجب الانتباه لها:

الدوار والدوخة: قد يشعر المصاب بضبابية في الرؤية ودوار مستمر.

الصداع الشديد: يعتبر من الأعراض الأولية التي تدل على ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التعرق المفرط أو انقطاع التعرق تمامًا: مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد يتوقف التعرق، وهو من المؤشرات الخطيرة.

الغثيان أو القيء: يظهر نتيجة الإجهاد الحراري الزائد.

التعب والإرهاق الشديد: يشعر المصاب بعدم القدرة على الحركة والشعور بالإعياء.

الحمى: ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ قد تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

كيف تتجنب ضربة الشمس؟

أشار رشاد إلى أن الوقاية من ضربة الشمس تتم من خلال اتباع بعض النصائح التي تساهم بشكل كبير في تجنب هذه الحالة الصحية من بينها:

تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة، ومن الأفضل تجنب الخروج من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا، حيث تكون الشمس في أقوى حالاتها.

ارتداء ملابس مناسبة، ويوصى بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن، لأنها تساعد في تهوية الجسم وتمنع التعرق المفرط، ويُنصح أيضًا بارتداء قبعة أو شمسية لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة.

يُنصح بشرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، حتى لو لم يشعر الشخص بالعطش، كما يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين أو كحول، لأنها تساهم في جفاف الجسم.

البقاء في الأماكن المكيفة أو الظليلة، فمن الأفضل البقاء في أماكن مكيفة أو على الأقل في ظل إذا كانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية، ويمكن استخدام المراوح أو المبردات لتخفيف الحرارة.

تناول الطعام الخفيف، يجب تجنب تناول الوجبات الثقيلة خلال فترات الحرارة المرتفعة، حيث إن الهضم الثقيل قد يزيد من حرارة الجسم.

استخدام واقيات الشمس، ففي حال التعرض لأشعة الشمس، من الضروري استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الحروق التي تزيد من العبء الحراري على الجسم.

كيف تعالج ضربة الشمس؟

في حال الإصابة بضربة الشمس، أوصى إسلام رشاد بإتباع بعض الإرشادات، وأكد أنه يجب التدخل الفوري للتخفيف من تأثيراتها مثل:

نقل المصاب إلى مكان بارد

يجب تحريك الشخص المصاب إلى مكان مظلل أو مكيف فورًا لتقليل تعرضه للحرارة المباشرة.

تبريد الجسم

من خلال وضع كمادات باردة على الجبين، الرقبة، والإبطين، ويمكن أيضًا استخدام الماء البارد أو رش الجسم بالماء وتوجيه مروحة لتسريع عملية التبريد.

رفع الأرجل قليلاً

يساعد رفع الأرجل على تسهيل تدفق الدم نحو القلب، مما يساهم في تحسين الدورة الدموية.

شرب سوائل باردة

يُنصح بشرب الماء أو السوائل الباردة ببطء للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة، لكن يجب تجنب شرب السوائل السكرية أو التي تحتوي على كافيين.

التوجه للمستشفى في حالة الأعراض الشديدة

في حال ظهور أعراض متقدمة مثل التشنجات أو فقدان الوعي، يجب الاتصال بالإسعاف فورًا.