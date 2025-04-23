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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الدرة للأطفال في قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الدرة للأطفال في قطاع غزة 1/2
  • الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الدرة للأطفال في قطاع غزة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية قسم العناية المركزة في مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف المدفعي طال كذلك ألواح الطاقة الشمسية المصدر الوحيد للكهرباء في المستشفى، في ظل توقف مولدات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود، محذّرة من كارثة صحية ووفيات في صفوف الأطفال جراء نفاد التطعيمات ومنع دخولها من المعابر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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