شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين خارج حسابات كولر الفنية فى مباراة الأهلى وصن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

خرج 7 لاعبين فى فريق الأهلى من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، وهم علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.