شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات النسائية يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا فى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 30 أبريل الجاري بمشاركة 9 منتخبات.
ويعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.
ويخوض المنتخب مباراته الافتتاحية أمام أنجولا يوم الأربعاء 24 أبريل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله، فيما يلتقى فى الجولة الثانية مع منتخب غينيا يوم الجمعة 26 أبريل في تمام الثانية ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتضم البطولة 9 منتخبات وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.
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