شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات النسائية يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا فى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 30 أبريل الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.