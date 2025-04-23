وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أمس الثلاثاء في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الاجتماع، أشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، مؤكدًا أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.

وقال معاليه: “نحرص في المملكة على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين الوزارات كافة لتعزيز الشراكات”.

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