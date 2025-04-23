شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم بيراميدز لقائمة عظماء الدوري السبعة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق بيراميدز فى الأسابيع المقبلة، إنجاز تاريخي، بعدما اقترب بخطوات كبيرة من حسم بطولة الدورى العام للمرة الأولى فى تاريخه، فى ظل الأداء المميز الذى يقدمه منذ بداية الموسم الجارى، وتربعه على قمة الدورى برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

وحال تتويجه باللقب سينضم بيراميدز إلى قائمة العظماء السبعة الذين سبق لهم حمل درع مسابقة الدورى، والذين جاءوا كالتالى..

الأهلي توج باللقب: 44 مرة

الزمالك توج باللقب: 14 مرة

الإسماعيلي: 3 ألقاب

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بيراميدز

نجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى إن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات في الدوري، حال فوزه بخمس لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل في واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.