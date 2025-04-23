استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم منازل وخيامًا للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي مئات النازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت المصادر الطبية إلى استشهد فلسطيني وإصابة عدد آخر في قصف استهدف خيمة للنازحين شرق المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

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