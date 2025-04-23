شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تطورات تأهيل رضا سليم ويحيى عطية الله وكريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى تطورات تأهيل لاعبيه المصابين قبل مواجهة صن داونز المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، وقال جاب الله في تصريحات للمركز الإعلامى للأهلى: "يحيى عطية الله يواصل التأهيل من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية".

وأضاف طبيب الأهلى: "كريم فؤاد في المرحلة الثالثة للتأهيل بعد عملية بناء الرباط الصليبي، وسيخضع لقياسات بدنية قريبا لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية". وتابع: "رضا سليم يخوض المرحلة الأولى من التأهيل بعد خياطة الغضروف الداخلي للركبة".

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.