انخفاض أسعار الذهب إلى 3357.11 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3357.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % إلى 3366.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 32.67 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 956.53 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 933.72 دولارًا.

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