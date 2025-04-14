شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن امر صادم استهدفه الطيران داخل أحد المصانع بصنعاء (صفعة للحـ.وثي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن نتائج قصف الطيران احد المصانع في صنعاء الليلة

واكدت المصادر ان الطيران استهدف بسلسلة غارات مخازن وثكنات حوثية داخل مصنع السواري في مديرية بني مطر غربي صنعاء

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