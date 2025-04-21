امن الدولة: توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية وضبط كمية من المخدرات في عيتا الشعب

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بانه بناءً لمعلومات توافرت لدى مديرية النبطية الإقليمية – مكتب بنت حبيل، عن قيام عصابة بسرقة أسلاك كهربائية في منطقة عيتا الشعب، وبنتيجة المتابعة المكثفة، تمكنت دورياتها من توقيف 5 أشخاص لبنانيين. كما تم ضبط سيارة من نوع كيا عثر بداخلها على كمية من حشيشة الكيف، كان على متنها شخصان. وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص، وسُلّموا إلى مخفر رميش في قوى الأمن الداخلي.

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