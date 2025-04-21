كنعان من المنتدى البرلماني في واشنطن: لاعتماد التشريع والحوكمة والمحاسبة لتحقيق الإصلاح المالي

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن "الشفافية والمحاسبة هما العامودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر"، وقال "من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لاسيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة "public accountability”، بعيداً من التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات".

واردف كنعان "لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة".