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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن "الشفافية والمحاسبة هما العامودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر"، وقال "من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لاسيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة "public accountability”، بعيداً من التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات".
واردف كنعان "لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان من المنتدى البرلماني في واشنطن: لاعتماد التشريع والحوكمة والمحاسبة لتحقيق الإصلاح المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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