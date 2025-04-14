شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...شاهد اول صورة لصلب قوات امنية لشخص بعد قتله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الصحفي صلاح السقلدي:الإرهابي يتم اعتقاله وتقديمه للمحكمة ويُعدم، أما بهذا الشكل المقرف والمعيب، فهو اساءة وتشهير بالأمن قبل ان يكون تشهير بالإرهاب ،وأسلوب يمنح الخصوم المبرر المريح بوصم قوات الأمن بانها مليشيات فوضوية.

واضاف:سنظل نُشيدُ بكل إيجابية، وفي المقابل نقول للغلط غلط، يزعل من زعل ويرطم رأسه بالأرض، لا خير فينا إن لم نقلها.

فما هكذا تورد الإبلُ يا قوم.



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