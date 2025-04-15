الخليج اليوم .. السعودية .. القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مواطن جراء نشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.