شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى السعودية عيار 21 بـ361 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا فى الأسعار، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 412.50 ريال

عيار 22 سجل 378.00 ريال

عيار 21 سجل 361.00 ريال

عيار 18 سجل 309.25 ريال

عيار 14 سجل 240.50 ريال

عيار 12 سجل 206.25 ريال

الأونصة 12830.25 ريال

الجنيه الذهب 2887.50 ريال

الأونصة بالدولار 3421.38 دولار

وجاء ارتفاع الذهب، الذي تجاوز سعر السبائك 3,400.0000 دولار للأونصة، وسط انخفاض العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. وتأثرت حركة السوق أيضًا بتفكير الرئيس دونالد ترامب في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ودعوته لخفض أسعار الفائدة. أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي واحتمالية تسييس السياسة النقدية الأمريكية.