شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا": الوضع الإنسانى الراهن فى غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، من أن الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة هو الأسوأ على الإطلاق منذ بداية الحرب في القطاع.. وقال "إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح أكثر من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال محاصرين يتضورون جوعا لأنه لم يتم السماح بدخول أي مساعدات خلال الخمسين يوما الماضية، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث باسم (أوتشا)، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن هذه أطول فترة بدون مساعدات أو إمدادات تجارية تدخل القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

ويواجه أكثر من 1ر2 مليون شخص في قطاع غزة نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود والمياه النظيفة، رغم أنه على الجانب الآخر من الحدود تخزن الإمدادات الإنسانية ومنها ما يقرب من 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التي أعدتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان، إن "الجوع ينتشر ويتفاقم بشكل متعمد ومن صنع الإنسان، وتُستخدم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة وسلاح حرب".

وحذرت الأونروا من أن الإمدادات داخل غزة قد نفدت تقريبا، حيث ينفد مخزون الغذاء بشكل خطير، ولم يتبق سوى 250 طردا غذائيا، كما نفد الدقيق وأغلقت المخابز أبوابها، وانهارت المستشفيات بدون وقود أو أدوية، وارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل حاد.

وقال لازاريني "يتعرض أكثر من مليوني شخص أغلبهم من النساء والأطفال لعقاب جماعي، يجب رفع الحصار وتدفق الإمدادات واستئناف وقف إطلاق النار".