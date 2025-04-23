شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة 2025.. 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى والان مع تفاصيل الخبر

تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصرى ومحفز لدعم المصدرين.

وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى، حيث تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعى بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالى لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.

ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.