شكرا لقرائتكم خبر عن قلبك بينبض بسرعة.. أسباب سرعة خفقان القلب ونصائح للسيطرة عليها والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع الشعور بسرعة نبضات القلب فى بعض الأحيان، خاصة عن الشعور بالتوتر الزائد، وهى الحالة التى تسمى بـ"خفقان القلب"، ورغم شيوع تلك الحالة، إلا ان من يمر بها قد يشعر بالخوف من أن يكون مصابا بمرض قلبى.وقد يكون خفقان القلب حالة مزعجة، لكنها غير ضارة في أغلب الأحيان، وفقا لموقع "Harvard health publishing"، ومع ذلك، ينصح عند المرور بتلك الحالة أو تكرارها استشارة الطبيب، تحسبًا لوجود مشكلة طبية كامنة ورائها.



أسباب خفقان القلب

يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب طوال اليوم، بينما يلاحظه آخرون ليلًا فقط، أو أثناء ممارسة الرياضة، أو في أوقات التوتر، وهناك أسباب عديدة لخفقان القلب، ومنها:

الإجهاد البدني أو الانفعالات القوية

قد ينجم خفقان القلب عن الإجهاد البدني، مثل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الحمى، وقد يحدث أيضا عند التعرض لانفعالات قوية، أو عند الشعور بالانزعاج، وذلك بسبب إفراز الجسم لهرمونات التوتر التي قد تؤثر على معدل ضربات القلب .

أمراض القلب

أحيانًا يكون خفقان القلب ناتجًا عن خلل كهربائي في القلب، مما يجعله ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم، ومن أكثر الأسباب شيوعًا الرجفان الأذيني ، وهو نبض قلب سريع وغير منتظم.

التغيرات الهرمونية

يعانى حوالى 42% من النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، و54% من النساء بعد انقطاع الطمث، من خفقان القلب.

الكافيين والنيكوتين

المشروبات المحتوية على الكافيين، والنيكوتين الموجود فى السجائر، قد يسببا خفقان القلب.

التغيرات الأيضية

قد يؤدي انخفاض سكر الدم إلى خفقان القلب، وقد تحدث تلك الحالة أيضا فى حالة إفراز الجسم فرط نشاط الغدة الدرقية.

متى يكون خفقان القلب علامة خطر

في بعض الأحيان، قد يشير خفقان القلب إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، إذا ترافق مع أعراض أخرى، لذلك اتصل بالطوارئ إذا كنت تعاني أيضًا من بعض الأعراض، وهى:

ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر، سواؤ كان مستمرًا، أو قد يأتي ويذهب

انزعاج في الصدر ينتشر إلى ذراعيك أو ظهرك أو معدتك أو رقبتك أو فكك

التعرق والغثيان أو الدوار.

التصرف الصحيح عند المرور بنوبة خفقان قلب

عند المرور بنوبة تسارع نبضات القلب، فى حالة عدم وجود حالة مرضية، يوجد عدد من الخطوات للتحكم فى تلك النوبة، وهى:

مناورات العصب المبهم

هى حركات جسدية يمكن القيام بها لتحفيز العصب المبهم، مما يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب، والتى تتضمن ما يلى:

السعال

حبس أنفاسك والضغط عليها

وضع منشفة باردة على وجهك

تغييرات نمط الحياة للوقاية من خفقان القلب

إذا لم يكن خفقان القلب ناتجًا عن حالة مرضية، فقد تساعد تغييرات نمط الحياة التالية في منع حدوثه أو تقليل تكرار حدوثه، على رأسها:

قلل من تناول الكافيين

تجنب التدخين

عدل أدويتك فى حالة تناول أدوية قد تزيد من نبضات القلب

تحكم في التوتر