شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعقد اليوم تقييمات عملية لطلاب المرحلة الثانوية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المدارس الثانوية عن عقد الامتحانات العملية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام، اليوم الأربعاء 23 أبريل، فى مواد الحاسب الآلى والمجال الصناعى والزراعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأنشطة التربوية المقررة على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، بشعبتيهما العلمية والأدبية، وكذلك طلاب الصف الثالث الثانوى بجميع الشعب، تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها:

التربية الموسيقية

الاقتصاد المنزلى

الكشافة والمرشدات

المسرح والتمثيل

الصحافة والإذاعة

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

النشاط العلمى الإبداعى

المطالعة والمكتبات

التربية الفنية

ويختار الطالب من بين هذه الأنشطة نشاطًا واحدًا فقط لممارسته خلال العام الدراسى، مع العلم أن درجته لا تُضاف إلى المجموع الكلى للطالب.