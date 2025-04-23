شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج الجمركى عن 54 ألف سيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف البيان المالى لموازنة العام المالى 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن نتائج تنفيذ مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتى شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها، حيث تم الإفراج الجمركى الفعلى خلال العام المالى الجارى عن نحو 54 ألف سيارة حتى الآن.

وحسب البيان المالى، فأنه تم إصدار أوامر دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.361 مليار دولار، فى إطار تطبيق أحكام القانون المنظم للمبادرة، والذى يتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة، على أن يتم السماح بإجراء الاستبدال خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية البالغة خمس سنوات.

وتأتى هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتلبية مطالب المصريين بالخارج وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحركة الاستيراد.