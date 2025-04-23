أخبار مصر

63% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة

0 نشر
0 تبليغ

  • 63% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة 1/2
  • 63% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة، أيد غالبية القراء  مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة.

وأيد 63% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة، بينما عارض 37% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة.


 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements