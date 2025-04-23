63% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة

وأيد 63% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة، بينما عارض 37% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012