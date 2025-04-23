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شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة.
وأيد 63% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة، بينما عارض 37% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة انتشار نباشى القمامة.
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