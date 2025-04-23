شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن قطاع الطب الوقائى مسئول عن رصد أية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائى على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشآت الصحية كما يتم أيضاً ترصد أية أحداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث، والذى يستهدف تجميع جميع البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحملات الرقابية التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان، مستمرة على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.

وتابعت أنه تم المرور على 63 ألفا و890 منشأة غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إعدام 186 طنا و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.