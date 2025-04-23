شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستدرج الطلائع في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف النادي الإسماعيلي في تمام الخامسة مساءً، نظيره طلائع الجيش في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث كل فريق عن الخروج بنتيجة إيجابية ووضع قدماً في الدور نصف النهائي.

وتأهل الإسماعيلي إلى الدور ربع النهائي بعد سيطرته على المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط، وخاض الدراويش 3 مباريات في مجموعته، فازوا في مباراة وتعادلوا في واحدة وخسروا مثلها، وسجل لاعبو الإسماعيلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

بينما على الجانب الآخر، تأهل طلائع الجيش إلى ربع النهائي عقب حصد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخاض الطلائع 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الطلائع 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.