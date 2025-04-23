شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه إلى جيبوتى اليوم لعقد مباحثات مع نظيره عمر جيله والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.